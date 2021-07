Una buona prestazione e probabilmente anche un po’ di rammarico.

Pasquale Selvarolo non va oltre il 4° posto nella 10 km degli Europei Under 23 di Tallin in Estonia. L’atleta andriese è arrivato al traguardo con il tempo di 29.25.56 dietro al campione spagnolo Eduardo Menacho, medaglia d’oro, e ai francesi Le Pallec e Gondouin, rispettivamente argento e bronzo.

Meno di due secondi è stato il ritardo accumulato dal corridore della Casone Noceto nei confronti della coppia francese. Selvarolo, proprio lo scorso maggio, era riuscito a conquistare il titolo di campione italiano U23 nella 10 km fermando il tempo sui 29 minuti e 20 secondi. Un tempo straordinario e che in Estonia gli avrebbe permesso di conquistare la medaglia d’argento.

Ma non tutto è perduto per il giovane e promettente atleta andriese che in questi anni ha avuto una crescita esponenziale e gli ultimi risultati sono un buon viatico per un futuro ricco di successi e soddisfazioni.