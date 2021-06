Un grave incidente questo pomeriggio poco dopo le 14 sulla SP43 che da Andria porta a Montegrosso: per cause in corso di accertamento un bus della STP ed una utilitaria, una Fiat Panda, si sono scontrate. In particolare la vettura, dopo lo scontro con il bus ha terminato la sua corsa ribaltandosi. Tre le equipe sanitarie del 118 giunte da Andria tra cui l’audomedica, l’India e la Victor e che hanno provveduto al trasporto in ospedale di tre feriti tutti passeggeri del bus colpiti dalla pioggia di vetri dei finestrini distrutti dopo l’impatto. Nessuno sembra in pericolo di vita anche se una donna è stata trasportata in codice rosso. Tutti i feriti sono stati trasferiti per accertamenti all’Ospedale “Bonomo” di Andria mentre alcuni dei passeggeri sono stati medicati sul posto. Illeso il conducente ed unico occupante della vettura.

Il bus stava viaggiando in direzione Montegrosso e sarebbe poi giunto a Canosa mentre l’auto era in direzione opposta. Sulla pericolosità di quella arteria provinciale, ancor di più con in atto i lavori di riqualificazione della SP2, abbiamo già scritto moltissimo. Strada molto stretta e con curve complesse oltre a buche e asfalto usurato. Con il passaggio di camion e bus diventa inevitabilmente possibile che ci siano incidenti soprattutto a ridosso delle curve come accaduto questa mattina. Sul posto il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria ed i Carabinieri.