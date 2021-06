Il Servizio Mobilità informa che è intendimento di questa Amministrazione garantire per l’anno scolastico 2021/2022, il servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le Scuole dell‘Infanzia, Primarie e Secondarie di l° Grado (ex materne, elementari e medie) che ne abbiano necessità.

I modelli per la presentazione delle istanze sono disponibili presso il Servizio Mobilità sito in Piazza Trieste e Trento, piano rialzato, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, nel rispetto delle norme anti-Covid, o anche si potranno scaricare dal sito del Comune di Andria https://www.comune.andria.bt.it .

Queste le distanze minime oltre le quali è possibile avere diritto al servizio di trasporto scolastico:

– per le Secondarie di 1° grado (ex Scuole Medie) mt. 1.000;

– per le Primarie (ex Scuole Elementari) mt. 500;

– per la Scuola dell’Infanzia mt. 300.

Fermo restando le tariffe a domanda individuale sotto elencate, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 25/03/2021: “Determinazione delle Tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e dei diritti comunali sull’istruttoria delle pratiche di competenza del settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare, Anno 2021”, si evidenzia che le stesse potrebbero essere rideterminate in aumento causa recupero oneri aggiuntivi da Covid 19:

FASCE Parametro indicatore ISEE TARIFFA GIORNALIERA n. 1 figlio fruitore TARIFFA GIORNALIERA per ogni altro figlio fruitore FASCIA A: da € 0,00 ad € 7.000,00 Euro 1,20 Euro 0,60 FASCIA B: da € 7.000,01 ad € 13.000,00 Euro 1,60 Euro 0,80 FASCIA C: da € 13.000,01 in poi Euro 2,00 Euro 1,00

Le quote di competenza saranno definite in base all’Attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare.

SONO FATTI TOTALMENTE ESENTI DAL VERSAMENTO DI TALI QUOTE GLI ALUNNI RICONOSCIUTI DIVERSAMENTE ABILI PER I QUALI SONO PURE PRONTI I MODELLI DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO .

Le famiglie interessate, dovranno produrre regolare richiesta di accesso al Servizio di Trasporto scolastico e di Trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili entro e non oltre il 31 agosto 2021.

All’uopo si rammenta che:

È garantito il trasporto agli alunni:

– iscritti obbligatoriamente al plesso di appartenenza;

– domiciliati in abitazioni distanti dalla scuola di appartenenza oltre le suddette distanze minime;

– iscritti per continuità didattica alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado, presso plessi di non specifica appartenenza, a causa di intervenuto cambio di domicilio opportunamente documentato.

Per la Scuola dell’Infanzia (ex scuola materna) il trasporto è garantito esclusivamente agli alunni iscritti alle scuole pubbliche.

Le domande, debitamente compilate, dovranno essere consegnate presso il Servizio Mobilità dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 ENTRO E NON OLTRE il giorno 31 agosto 2021.

LE ISCRIZIONI FUORI TERMINE, debitamente motivate con documenti giustificativi POTRANNO ESSERE ACCOLTE NEI LIMITI DI QUANTO CONSENTITO DALL’ORGANIZZAZIONE, fatte salve le valutazioni DEL SERVIZIO MOBILITA’, previa dovuta istruttoria.

L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato presso gli uffici del Servizio suddetto sito in piazza Trieste e Trento entro il giorno 30 settembre 2021. La frequenza sarà garantita con l’esibizione del documento di trasporto personalizzato rilasciato dal Servizio Mobilità.

Info: SERVIZIO MOBILITA’ – Piazza Trieste e Trento – TEL. 0883/290206 – 290302.

25-06-2021_mod.-disabile-2021-2022

25-06-2021_mod.-dichiaraz.-genitore-pulman

25-06-2021_mod.-domanda-servizio-20212022