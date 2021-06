L’Assessore al Turismo e Marketing dr. Cesareo Troia, ha convocato, presso il Chiostro San Francesco, per oggi alle ore 18.00, tutti gli attori del comparto turistico per affrontare le problematiche sul turismo e tracciare le necessarie strategie comuni e darvi impulso. All’incontro, l’Assessore Troia ha convocato i rappresentanti della Diocesi e del Capitolo Cattedrale, delle realtà associative cittadine, il Dirigente del Servizio Trasporti Urbani, i responsabili dei Trasporti Privati, i rappresentanti dei musei cittadini, le strutture ricettive poste in località Castel del Monte e quelle della città di Andria, le organizzazioni datoriali.

«E’ forte volontà dell’Amministrazione Bruno e dell’Assessorato al Turismo – dichiara Cesareo Troia – dare impulso alle attività turistiche cittadine, per ridefinire, in piena condivisione, il perimetro di una collaborazione pubblico-privata che valorizzi l’enorme patrimonio storico – monumentale – enogastronomico della nostra città. Non è un percorso facile ma insieme possiamo riuscirci».

Alla luce delle misure covid, si prega di limitare la partecipazione ad un solo rappresentante.