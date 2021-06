Dalle 22 di lunedì sino alle 4 di questa mattina: praticamente 30 ore di lavoro per i Vigili del Fuoco che in due diversi momenti sono intervenuti per spegnere tutti i fronti del vasto incendio scoppiato nelle campagne di Andria. Un incendio sviluppatosi in contrada Abbondanza Pandolfelli e che ha mandato in fumo circa 15 ettari tra bosco, pascolo e terreni incolti. Necessario ieri mattina anche l’intervento di due canadair attivati dalla Protezione Civile e provenienti dall’Aeroporto di Foggia in ausilio ai Vigili del Fuoco di Corato e Barletta che hanno lavorato ininterrottamente.

Le fiamme hanno distrutto ettari di roverella e pascolo in due diversi incendi che hanno lambito anche alcune abitazioni private. I Vigili del Fuoco hanno lavorato sino a notte fonda nel primo intervento di lunedì quando, spento un fronte, se ne è aperto uno nuovo molto più vicino a diverse abitazioni private. Una situazione di grande pericolo che ha spinto all’immediata attivazione del supporto aereo. Le operazioni, come detto, si sono concluse questa notte.

Il gran caldo o la mano dell’uomo, sulle cause non si esclude ancora nessuna ipotesi. Da verificare anche se nei roghi sono andati in fiamme anche rifiuti. Nella città di Andria ormai sono due giorni, soprattutto nelle serate, in cui l’aria è diffusamente irrespirabile. Tante le segnalazioni sia da parte delle associazioni ambientaliste che di moltissimi cittadini.