Pronti…via! Ben 29 studenti di prima e seconda media della scuola secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri” hanno iniziato le attività del Pon “In prima pagina. La città sui banchi di scuola”.

Il progetto mira all’avvicinamento dei ragazzi al mondo della Comunicazione e delle nuove tecnologie applicate alla diffusione delle notizie per suscitare in loro curiosità e domande sul mondo che ci circonda. Saranno gli studenti ad esprimere tendenze, vita, idee e buone pratiche per giungere alla composizione di un giornale di istituto e di articoli da pubblicare su testate online. Un intervento intensivo di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità: è questo, insieme ai principi fondamentali quali impegno civile, conoscenza del territorio e delle sue risorse, solidarietà e collaborazione, valorizzazione delle capacità personali e orientamento al miglioramento continuo, l’obiettivo principale del progetto.

«Abbiamo inteso stimolare il bisogno di comunicare degli studenti – spiega la Dirigente scolastica, Maria Teresa Natale – attraverso uno strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio pensiero agli altri, anche fuori dalle mura scolastiche, ma che soprattutto si offre come strategia affinché il sapere diventi “saper essere” e “saper vivere” e il traguardo formativo di un pensiero critico e consapevole sia progressivamente approssimato. Vogliamo che i nostri studenti sviluppino il senso della identità personale, il senso di appartenenza, il senso della vita nella comunità e trasmettano un mondo di valori e conoscenze peculiare della loro età».

Sede privilegiata delle attività sarà il plesso Dante Alighieri, che dispone di ampi spazi di aula ma anche all’aperto, compreso l’auditorium esterno e una pineta dove far socializzare i ragazzi dopo i lunghi mesi delle restrizioni e della privazione di rapporti sociali, sempre nel rispetto delle disposizioni anti covid.

Il Pon si avvarrà di numerose collaborazioni, tra cui quelle della Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”, dell’emittente televisiva TeleDehon, di numerose associazioni del territorio e vedrà gli studenti impegnati non solo tra le mura scolastiche, ma direttamente tra le strade della città, sotto la guida di tutor ed esperta, per toccare con mano la realtà che li circonda e porsi in maniera critica e consapevole, arrivando a proporre soluzioni.