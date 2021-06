Dopo l’elezione del neo Presidente Nazionale Domenico Giani ecco i risultati ufficiali anche delle elezioni degli organi della Confederazione delle Misericordie d’Italia al termine della due giorni a Campi Bisenzio in Toscana. Nel consiglio nazionale siederà anche il Presidente Regionale delle Misericordie di Puglia, il volontario andriese Gianfranco Gilardi, eletto dall’Assemblea.

«Un grande in bocca al lupo al nostro Presidente ed a tutti i nuovi consiglieri eletti – spiegano in una nota ufficiale dalla Federazione delle Misericordie di Puglia – Tante le sfide da affrontare per i colori giallociano in questo delicatissimo momento per tutto il mondo».