E’ stato rescisso consensualmente l’accordo contrattuale tra il tecnico Giovanni Rutigliani e la Florigel Futsal Andria.

La decisione è stata presa dalle parti a causa degli impegni strettamente lavorativi del tecnico. La società ha voluto ringraziare mister Rutigliani per l’ottimo lavoro svolto in questa complicata stagione sportiva, per la professionalità e l’amore che dà sempre ha dimostrato per questi colori augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali, sportive e professionali.

Il club biancoazzurro è già al lavoro per trovare un tecnico idoneo al progetto.