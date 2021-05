«La realizzazione impianti di depurazione per il riutilizzo delle acque reflue va avanti in tutta la provincia BAT. L’impegno della Regione è costante e continuo». Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

«Questa mattina – afferma Caracciolo – ho avuto un utile confronto con Arif, AQP, Consorzi di Bonifica oltre che con i rappresentanti istituzionali dei comuni interessati. L’incontro è stato utile per fare il punto della situazione sugli impianti di Andria, Barletta, Trani e Trinitapoli. Per quel che riguarda Andria – spiega Caracciolo – Enel chiuderà i suoi interventi il 14 giugno, successivamente si potrà mettere in carico la vasca e inizieranno le prove di funzionamento dell’impianto. A Trani va avanti l’iter per il dissequestro, la liberatoria è attesa nei prossimi giorni.

A Barletta – aggiunge il consigliere regionale – è quasi terminata la realizzazione del vascone di decontaminazione, a breve si doterà l’impianto di sistema per efficientamento energetico per aumentare il fabbisogno di energia autoprodotta. A Trinitapoli, infine, il Consorzio di Bonifica di Capitanata ha avviato le operazioni di lavaggio del vascone di contenimento. La settimana prossima sarà riempito con le acque derivanti dalla diga di Capacciotti. Tra un mese nuovo sopralluogo tecnico sul posto.

La sfida della Regione Puglia va avanti. La crescita economica ed ambientale di tutto il territorio – conclude Caracciolo – è un obiettivo raggiungibile anche grazie a questi interventi».