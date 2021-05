Il Forum “Ricorda Rispetta” ha tra le sue finalità quella di promuovere una qualità di vita nella nostra città che preservi la salute dell’ambiente e, di conseguenza, quella dei cittadini. La notizia della denuncia da parte di una delle associazioni che fa parte del Forum, la 3Place, nei confronti degli autori di un rogo che ha emesso in atmosfera fumi tossici, ci invita ad un plauso e induce ciascun cittadino consapevole a persistere nell’attenzione e nella tutela della qualità dell’aria. Denunciare, denunciare sempre chiunque avveleni le matrici ambientali, come l’aria, l’acqua e la terra. Bloccare chi inquina significa salvare vite umane. Noi lo abbiamo sempre sostenuto. Molte malattie si possono prevenire, non sono affatto la conseguenza di un fato, di un destino infausto ma della mano dell’uomo, di quello ignorante o, peggio, che deliberatamente sparge il male.

A proposito, invece, della brillante operazione compiuta qualche giorno fa, che ha fatto registrare un importante intervento coordinato delle Forze dell’Ordine, dal Forum plaudono al fermo bici a pedalata assistita e rilevamento delle infrazioni a carico di soggetti che, evidentemente, non rispettano le regole non solo relativamente alla viabilità ma anche al rispetto della civile convivenza ed educazione civica.

I Responsabili della Comunicazione Esterna del Forum, Gianni Massaro e Savino Montaruli, a nome di tutte le associazioni aderenti al Forum Ricorda Rispetta, hanno espresso compiacimento per l’operazione e per l’impegno, in prima persona, dell’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Pasquale Colasuonno, del Comandante della Polizia Locale dott. Riccardo Zingaro e di tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine che ora hanno l’arduo compito di rendere queste operazioni ordinarie e quotidiane, proprio come la cittadinanza ed il Forum si aspettano.

«Tutti noi sappiamo quanto sia ormai a rischio semplicemente passeggiare in villa comunale o nei parchi o addirittura sui marciapiedi. Nonostante gli incidenti in cui rimangono coinvolti, talora molto gravi, non accenna a diminuire la strafottenza dei ciclisti di questi mezzi resi velocissimi e molto pericolosi. Vanno disciplinati e severamente sanzionati. Collaboriamo con le Forze dell’Ordine e segnaliamo la presenza di questi mezzi in luoghi in cui ci sono bambini e anziani che cercano un luogo protetto e tranquillo in cui poter sostare. Il messaggio che vogliamo lanciare dopo questi due fatti di cronaca è: denunciare è meglio che subire – hanno concluso dal Forum cittadino Ambiente e Salute».