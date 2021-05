Anche quest’anno, come di consueto da quasi un decennio, la scuola secondaria di primo grado “P. N. Vaccina” ha rispettato l’appuntamento con i Giochi delle Scienze Sperimentali organizzate a livello nazionale dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali). Nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, la competizione è stata ugualmente organizzata, i ragazzi hanno partecipato numerosi dimostrando sempre tanto interesse e confermando che la partecipazione a sane competizioni offre stimolanti ed importanti occasioni di crescita attraverso il confronto con studenti provenienti da realtà differenti dalla propria, e accresce nei ragazzi la voglia di mettersi in gioco e di entrare in sfida con se stessi.

Ma di che si tratta? I Giochi delle Scienze Sperimentali sono una competizione scientifica che mira alla valorizzazione delle eccellenze e che è rivolta agli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado. I candidati sono sottoposti a prove che vertono sui più disparati argomenti scientifici e che richiedono la messa in atto di competenze logico matematiche, conoscenze disciplinari ma anche abilità operative e procedurali. La gara prevede tre fasi: una prima selezione svolta a livello di istituto, una seconda a livello regionale ed infine una terza a livello nazionale, il candidato che ottiene il punteggio più alto passa alla fase successiva.

Un vero è proprio percorso insomma, una sorta di scalata! Quest’anno dopo una prima fase svoltasi nel mese di Febbraio, che ha visto coinvolti trenta alunni, la scuola Vaccina è stata rappresentata a livello regionale dai primi tre classificati nella fase di istituto: Cristiani Marco della classe 3^A, Littera Aron della classe 3^D, Alicino Paolo della classe 3^E. Tra questi, l’alunno Alicino Paolo, si è classificato al secondo posto della graduatoria della regione Puglia approdando alla fase nazionale, e non solo! Con il suo punteggio l’alunno ha raggiunto ulteriori importanti traguardi classificandosi al secondo posto della graduatoria nazionale che ha visto coinvolti oltre 500 alunni delle scuole di tutte le regioni italiane. L’ultima fase della competizione alla quale parteciperanno i primi 24 alunni della graduatoria nazionale, si è svolta sabato 15 maggio.

Ed allora non possiamo che congratularci con tutti gli alunni che con impegno ed entusiasmo affrontano queste competizioni ed in particolare auguriamo all’alunno Alicino Paolo un grande in bocca al lupo per l’ultima tappa della sua meravigliosa scalata.

Ad maiora, Paolo!