E’ dedicato alla Puglia l’appuntamento di giovedì 13 maggio alle ore 17 del ciclo di incontri digitali “Dalla sicurezza alla valorizzazione. Le attuali tecnologie per arte, teatro e musica nella nuova normalità”.

Questo percorso è stato ideato dalla Fondazione Enzo Hruby – intervenuta negli scorsi anni in Puglia per sostenere la protezione della Basilica di Santa Maria dei Miracoli di Andria insieme alla società Allarm Sud – e da essecome/securindex, per sottolineare il valore e le opportunità concrete che le attuali tecnologie possono offrire al settore della cultura in un’ottica di ripartenza, e per stimolare un dialogo sempre più proficuo tra il mondo dei beni culturali e il settore della sicurezza.

Intervengono alla Tavola rotonda digitale Giovanna Bruno, Sindaco di Andria; Daniela Di Bari, Assessore alla bellezza, cultura e beni culturali del Comune di Andria; Elena Silvana Saponaro, Direttore del Museo Archeologico di Altamura e del Monumento Castel del Monte; il Magg. Giovanni Di Bella, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari; Carlo Hruby, Vice Presidente della Fondazione Enzo Hruby; Tommaso Scaringella, Presidente di A.I.P.S. Modera l’incontro Raffaello Juvara, editore e direttore di essecome/securindex.

La partecipazione è libera previa registrazione QUI.