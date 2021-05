E’ stata firmata stamane a Palazzo di Città, tra il Sindaco di Andria Giovanna Bruno, ed il Presidente del Consorzio Guardie Campestri, Riccardo Guglielmi, la convenzione che stabilisce ulteriori forme di collaborazione e servizi che il Consorzio assicurerà nell’interesse della città.

Nel dettaglio verranno segnalati casi di rifiuti abusivi nelle campagne, di auto rubate abbandonate o di carcasse di auto, di manutenzioni da effettuare alle strade vicinali, di rotture e manomissioni di condutture di acqua, di danneggiamenti alle colture, di incendi pericolosi.

La convenzione prevede anche la collaborazione per attività di Protezione Civile e per l’attuazione del protocollo in tema di contrasto alla Xylella, e con il Comando di Polizia Locale per l’organizzazione di manifestazioni di interesse della città.

«La convenzione – ha detto il Sindaco Giovanna Bruno, commentando la firma dell’atto – consentirà di valorizzare ulteriormente il ruolo delle Guardie campestri come sentinelle nel nostro vastissimo territorio rurale, inibendo quei fenomeni con i quali siamo costretti a misurarci».