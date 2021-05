Il ritorno in zona gialla significa anche riapertura dei parchi e la possibilità per tanti genitori di riportare i più piccoli a godere degli spazi verdi della città e delle zone ludiche predisposte. Purtroppo nella villa comunale di Andria non è possibile giocare su quelle giostrine tanto desiderate dai bambini durante i mesi di restrizioni perché ormai sono danneggiate. E’ proprio così. Ieri una mamma andriese, dopo aver visto le condizioni delle giostre presenti all’interno della villa comunale, ha voluto denunciare il forte disagio avvertito una volta giunta sul posto col proprio figlio. Si tratta dell’area ludica adiacente a via Achille Grandi, quella non custodita. E forse proprio per questo motivo, col passare del tempo e a causa dell’incuria degli ormai noti “incivili”, quelle giostrine oggi si presentano (di fatto) inutilizzabili. Lo scivolo è danneggiato e mette a rischio l’incolumità dei bambini e l’altalena si ritrova senza seggiolini per dondolarsi.

Duro lo sfogo di questa mamma rimasta delusa una volta arrivati sul posto. «Potrebbero sistemarle o comunque prendersene cura – ci scrive -. Altrimenti meglio eliminarle, perché in queste condizioni sono ben più pericolose».

Ecco le foto: