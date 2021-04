Martedì 4 maggio 2021 partirà il corso gratuito per l’orientamento al lavoro: “Walking 4 working”. Previsti 6 incontri di circa un’ora, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, e si svolgerà sulla piattaforma ZOOM.

Il corso di orientamento al lavoro è rivolto sia a giovani, che da poco hanno concluso il percorso di studi e intendono entrare nel mondo del lavoro, sia a coloro che intendono cercare un nuovo lavoro, con l’obiettivo di inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro attraverso una maggiore consapevolezza delle proprie risorse e attraverso la definizione dei propri obiettivi e delle proprie aspettative lavorative.

«Gli incontri di orientamento al lavoro -evidenziano gli animatori di comunità: Giovanna Ferro e Vincenzo Larosa- sono finalizzati ad accompagnare il partecipante nella definizione del proprio profilo di competenze e nella pianificazione delle migliori strategie per la ricerca attiva del lavoro, far conoscere gli strumenti più utili alla ricerca del lavoro; gli sbocchi professionali più in linea con il proprio profilo professionale; rendere consapevoli gli utenti di come funzionano i processi di selezione; favorire la comprensione delle dinamiche occupazionale del mercato del lavoro e le sue evoluzioni, domanda ed offerta di lavoro, le fonti informative, le strutture per il cittadino, elementi di base della contrattualistica del lavoro».

Questo percorso formativo concludono i due animatori: «consentirà di acquisire gli strumenti necessari per poter affrontare con maggiore sicurezza e competenza la ricerca occupazionale ed il momento dell’incontro con le aziende.»

È possibile iscriversi al ciclo di incontri inviando un messaggio privato sulla pagina Facebook del Progetto Policoro della Diocesi di Andria: www.facebook.com/ProgettopolicorodiocesidiAndria o inviando una mail a: [email protected], indicando nome cognome e data di nascita.

Walking 4 working è promosso e organizzato dal Progetto Policoro della Diocesi di Andria, Progetto Policoro della diocesi di Trani e Centro di Solidarietà di Foggia, realizzato nell’ambito del progetto RiGenerAzioni, finanziato dall’impresa sociale con i bambini.