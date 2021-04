Un grave incidente è avvenuto questa sera in viale Ausonia alla periferia nord di Andria.

Un’auto, per cause in fase d’accertamento, si è schiantata contro un muro. Probabilmente il conducente ha perso il controllo per poi impattare violentemente contro un’abitazione.

Sul posto immediato l’intervento sei sanitari del 118 che hanno trasportato 3 feriti in codice rosso per dinamica all’ospedale “Bonomo”, due di loro con trauma cranico.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza.