“Fatti bella per te” è il nuovo progetto delle “Le Amiche per le Amiche”, che partirà in occasione della Festa della Mamma.

«Tante le Amiche, mamme e non mamme, che in questo periodo di pandemia hanno perso il lavoro o stanno vivendo una situazione di disagio economico, che, purtroppo non permette loro di prendersi cura del loro corpo – scrivono dall’associazione. Per questo pronte ad aiutarle, ci sono le “Amiche” che raccoglieranno servizi di cura, perché tutte le Donne, hanno il diritto di sentirsi belle».

Sarà possibile donare voucher per estetiste e parrucchiere, prestazioni dentistiche e di igiene dentale, visite oculistiche, consulenze di nutrizioniste, prestazioni mediche specialistiche, prodotti per igiene personale e buoni spesa.