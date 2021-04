Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che conferma la Puglia in zona rossa assieme a Valle d’Aosta e Sardegna, mentre tutte le altre regioni restano in zona arancione.

La decisione dopo il monitoraggio dei dati dell’Istituto Superiore di Sanità che ha evidenziata una situazione nella nostra regione. Seppur in calo resta alta l’incidenza di casi settimanali su 100 mila abitanti: 261, ricordando che a 250 scatta automaticamente la fascia di rischio più elevata. Non migliora la situazione negli ospedali pugliesi con il picco di terapie intensive e ricoveri in area non critica ancora sopra la soglia di allerta.