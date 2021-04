Nei prossimi giorni si procederà a rimuovere tutti i binari mentre si stanno già togliendo le traversine. Prosegue il cantiere di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria, un cantiere che si arricchisce anche di tecnologia. Un’opera che, quando entrerà nel vivo, potrà creare inevitabili disagi alla cittadinanza. Ed allora si è scelto di utilizzare uno strumento innovativo ed alla portata di tutti, cioè una applicazione da poter installare gratuitamente che avvisi attraverso notifiche dirette sia sull’avanzamento dei lavori in corso e sui cantieri, ma anche sulle chiusure temporanee di strade, interruzioni di servizi come elettricità, acqua o gas e così via. Una app, assieme ad un sito internet, che informi insomma su tutto quello che sta accadendo, dai lavori agli eventuali disagi.

Evocativo anche il nome scelto per il progetto e cioè “Sottosopra” visto che la città vivrà a più dimensioni e sarà fruibile difatto su più livelli quando tutte le opere saranno completate. La parte tecnologica è realizzata dall’agenzia di comunicazione Artsmedia per conto di Ferrotramviaria. La app, in particolare, è stata commissionata dalla stessa Artsmedia ad una software house andriese come Overzoom. La applicazione è scaricabile gratuitamente sia su IOS che Android già da qualche giorno mentre sul sito internet www.andriasottosopra.it si possono ritrovare tutte le caratteristiche del progetto.