Non c’è davvero tempo per rifiatare in questo strano campionato di serie D che alterna settimane intense a momenti di lunga pausa. Ed allora la Fidelis di Gigi Panarelli dopo il pieno di complimenti ed un punteggio che avrebbe potuto sorridere ancor di più domenica scorsa a Casarano, torna tra le mura amiche per il turno infrasettimanale contro un ostico Fasano. Una squadra che proprio un girone fa era in caduta libera ma fermò sul pari i biancazzurri dopo il match d’esordio con il tecnico Costantini in panchina. Da allora tanto è cambiato e nel 2021 sia la Fidelis che il Fasano sono due squadre estremamente in salute.

Poco tempo per preparare il match dopo una gara, come quella di Casarano, in cui vi è stato un gran dispendio di energie fisiche e mentali. Ma al “Degli Ulivi” la squadra di Panarelli cerca conferme di risultato per restare agganciata, in classifica, alla zona playoff al netto dei recuperi da effettuare. Raggiunta quota 40 in classifica ora la Fidelis ha come obiettivo quello di proseguire il percorso di crescita e salire più in alto in classifica in queste ultime nove gare. Il match sarà domani Live in diretta sulle pagine social della Fidelis Andria, facebook e youtube, grazie alla nuova preziosa collaborazione di Telesveva partner dei biancazzurri.

Il servizio video di News24.City