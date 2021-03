«Ieri in consiglio comunale, all’unanimità, è stato approvato l’ordine del giorno sul 118, con cui l’intero consiglio comunale ha impegnato l’amministrazione comunale ad attivarsi sui tavoli preposti per fare in modo che la centrale operativa che verrà distaccata da quella di Bari e vedrà luce nella BAT abbia sede ad Andria». E’ quanto si legge in una nota del gruppo consiliare di Futura Rete Civica Popolare.

«La proposta del gruppo di Futura, che ha poi visto il sostegno di tutta l’assise, è stato presentata dal capogruppo Mirko Malcangi che, durante il suo intervento, si è soffermato sui punti a sostegno della proposta:

1. A fine 2020, in una conferenza dei Sindaci, il Sindaco Bruno aveva comunicato alla Asl BT la messa a disposizione di una struttura da adibire a tale servizio;

2. il nostro ospedale è quello individuato sull’intero territorio provinciale come presidio per la gestione dell’emergenza urgenza;

3. ad Andria ha sede la Direzione generale della Asl e i relativi sistemi informativi;

4. ad Andria ha sede la Direzione della Sanitaservice che a breve ingloberà la gestione del servizio di 118.

Ma soprattutto questo atto si rende necessario per evitare che quanto per logica debba aver sede nella nostra Città, faccia la fine dello sportello della Camera di Commercio e di quello dell’Agenzia delle Entrate».