Il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, ha ricevuto ieri mattina il dott. Alfredo Robledo, ex- magistrato, Presidente della Sangalli Giancarlo srl, società che gestisce, in proroga, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella città di Andria.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato tutta la Giunta municipale, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Dirigente del settore Ambiente, sono stati esaminati tutti gli aspetti del servizio reso, criticità comprese. Pur al netto delle inefficienze che il Sindaco ha, infatti, segnalato al Presidente Robledo, si è preso anche atto di alcune attività non previste, dal contratto in essere, ma assicurate dalla società, come per le operazioni di smaltimento dell’amianto, la pulizia del canalone Ciappetta-Camaggio, la pulizia delle aree extraurbane, la bonifica delle discariche spontanee.

Intanto prosegue l’attività dell’Ager, l’Agenzia regionale dei rifiuti che sta gestendo la gara ponte per l’affidamento, per altri 2 anni, del servizio di raccolta della città di Andria. La procedura è ancora in corso e questo ha determinato la proroga del vecchio appalto per 3mesi, fino a maggio 2021.

Nel corso dell’incontro il Sindaco ha sottolineato «la necessità di ripartire da una massiccia campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, perché i dati recenti non sono confortanti. I cittadini devono essere accompagnati in questo percorso di presa di coscienza: differenziare è un atto di civiltà che ha anche un riflesso diretto sullo stesso costo del servizio. La Sangalli, da parte sua, ha garantito – conclude il Sindaco Bruno – una collaborazione capillare, per porre freno a tante disfunzioni e per migliorare al massimo il servizio in essere»