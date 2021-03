Il Settore Politiche Sociali rende noto un Avviso Pubblico con la finalità di individuare aziende, Società Pubbliche e private, Soggetti Pubblici ed Enti del Terzo settore (in avanti anche solo “ETS”), fra cui Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali e Fondazioni e con sede operativa nel territorio del Comune di Andria, interessate a stipulare specifico accordo con il Comune di Andria per “progetti utili alla collettività”, diretti ad ospitare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sottoscrittori del Patto per l’Inclusione sociale o del Patto per il lavoro e residenti nel Comune di Andria.

La manifestazione di interesse si pone lo scopo di realizzare progetti che permettano di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune di Andria e i Soggetti Pubblici, aziende, società private e gli Enti del Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale. Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse: le aziende, Società Pubbliche e/o private, Soggetti Pubblici e gli ETS, iscritti negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede operativa nel territorio del Comune di Andria, come definiti dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo “RUNTS”), istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio.

Tutti i Soggetti che presentano domanda devono, inoltre, essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e collaboratori ed alla posizione assicurativa dei volontari. La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Andria, avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”. Gli accordi che si instaureranno a seguito di questa procedura resteranno in vigore nei tempi e nelle modalità stabilite dalla misura RdC.

I Soggetti interessati potranno aderire al presente avviso per Manifestazione di Interesse compilando apposito modulo predisposto dal Comune di Andria, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.andria.bt.it. La domanda dovrà essere presentata mediante compilazione di apposito modello All. 1 e della/delle scheda progettuale All.2, all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Le istanze pervenute entro la data del 7 aprile 2021 saranno esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, in applicazione dei principi del procedimento amministrativo. A tale ultimo proposito si precisa che si applica la disciplina sul soccorso istruttorio.

Le istanze di adesione pervenute successivamente al termine sopra indicato saranno valutate entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla loro presentazione, con il conseguente aggiornamento dell’elenco. Per informazioni: contattare i seguenti numeri 0883/290600 – 605 – indirizzo di posta elettronica: [email protected] – [email protected]