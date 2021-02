«Da quasi vent’anni i cittadini italiani sono invitati a celebrare il “Giorno del Ricordo”, in memoria di migliaia di nostri fratelli torturati, assassinati e gettati nelle foibe, le fenditure carsiche che venivano usate come discariche, ad opera di milizie partigiane della ex Jugoslavia nell’immediato dopoguerra. A questa tragedia disumana si aggiunse l’esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia di italiani in fuga dall’orrore delle persecuzioni». Scrive così, in una nota, il Presidente dell’Associazione Puntoit e Referente cittadino del Comitato 10 Febbraio, Benedetto Inchingolo.

«L’Associazione Puntoit di Andria insieme al “COMITATO 10 FEBBRAIO “, si impegnano da anni nel promuovere la conoscenza storica di tali eventi tragici, soprattutto attenti a tramandare ai giovani la memoria storica dell’orrore delle Foibe che ha prodotto migliaia di martiri innocenti. Pertanto speriamo che la cultura del ricordo insegni alle future generazioni di rifiutare sempre la cultura dell’odio e dei pregiudizi.

Mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 10,00, celebreremo il Giorno del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, che ricorre nello stesso giorno di ogni anno con la legge n.92 del 30 Marzo 2004, con una cerimonia commemorativa in forma privata per evitare assembramenti e rispettando tutte le misure anticovid, presso il Monumento dei Caduti sito nel Parco IV Novembre di Andria sul cippo deposto dalla città di Andria in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli di Dalmazia, Istria e Fiume, nostri cari compatrioti.

In presenza del sindaco Avv. Giovanna Bruno sarà deposta una corona d’ alloro e sarà previsto un breve momento di silenzio e riflessione per richiamare la cittadinanza ad una cultura basata sulla pace e rispetto reciproco.

Infine sempre Mercoledì 10 Febbraio alle ore 20,30 le associazioni “Puntoit” e “Comitato 10 Febbraio” di Andria organizzano una diretta video sulla pagina Facebook dell’ Associazione Puntoit di Andria per un approfondimento sul Giorno del Ricordo sulla tragedia dei martiri delle Foibe e sugli esuli di Dalmazia, Istria, Venezia Giulia e Fiume. Interverranno per i saluti iniziali il sindaco Avv. Giovanna Bruno, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia il dott. Andrea Barchetta, il responsabile regionale del Comitato 10 Febbraio della Puglia il dott. Giuseppe Zuccaro e il responsabile andriese del Comitato 10 Febbraio Benedetto Inchingolo che precederanno l’intervento del presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio il dott. Emanuele Merlino e concluderà il giornalista dott. Fausto Biloslavo autore del libro “Verità Infoibate”. Modererà Riccardo Alicino referente dell’Associazione Arcadia».