Ci potrebbe essere una sorta di potenziamento dello svincolo per Minervino Murge oppure un sottopasso all’altezza della SP 12 per Barletta. Sono queste le due soluzioni che si stanno studiando per mitigare i problemi connessi ai lavori in corso di svolgimento sulla SP231 nel tratto Canosa – Andria ed in cui non ci sarà più lo svincolo diretto alla borgata di Montegrosso così come è attualmente.

Le due possibili soluzioni, saranno al centro di un incontro promosso dall’amministrazione comunale di Andria mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 16.00, nella sala consiliare del palazzo di Città e che vedranno coinvolto direttamente sia l’ufficio tecnico dell’Amministrazione Provinciale che il Prof. Pasquale Colonna, progettista dell’opera in corso di realizzazione a cura della Provincia Bat.

Saranno illustrate, dunque, le varianti progettuali sul tracciato della SP 231 interessata all’allargamento e necessarie per la realizzazione dello svincolo utile per raggiungere, in sicurezza, l’abitato Montegrosso. All’incontro parteciperanno il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, il Presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, ed il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio, che ha promosso l’incontro.