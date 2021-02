Francesco Fiore sarà assistente di gara in Sassuolo-Spezia in programma oggi pomeriggio alle 15.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. E’ la sesta designazione in Serie A per l’arbitro andriese in questa stagione (2020/21), la numero 15 complessivamente in carriera nella massima serie calcistica italiana.

Il match di Serie A tra Sassuolo e Spezia è valido per la 21^ giornata del campionato. Un nuovo riconoscimento, dunque, per l’assistente di gara andriese iscritto alla Sezione di Barletta.