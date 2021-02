Sono 45.681 i pugliesi che hanno ricevuto la prima e seconda dose di vaccino Pfizer contro il Covid: il dato è rilevato in un report della Regione Puglia ed è aggiornato a ieri, 3 febbraio. In provincia di Bari le persone immuni al Covid sono 13.693, nella provincia di Barletta-Andria-Trani sono 3.932, nel Brindisino 4.071, in Capitanata 7.998, in provincia di Lecce 9.385 e nel Tarantino 6.602. Il numero di prime somministrazioni è, invece, di 75.613: complessivamente, quindi, sono stati inoculate 121.294 dosi. Solamente ieri sono stati effettuati in Puglia oltre 4mila richiami.

Dopo i problemi verificatisi a metà gennaio nell’assortimento di dosi Pfizer anche nella BAT l’approvvigionamento sembra esser tornato normale. Ora però si attende con ansia l’indicazione di quando e come far partire la fase due, come ci spiega il Direttore Generale dell’ASL BT Alessandro Delle Donne.