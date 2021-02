Non c’è tempo per rifiatare in casa Fidelis: mercoledì 3 febbraio alle 14.30 è già tempo di campionato con il derby valido per la 15^ giornata del torneo di Serie D tra Fidelis Andria e Molfetta Calcio in programma al “Degli Ulivi”.

Una sfida importante per entrambe le compagini e che grazie ad un ulteriore sforzo dell’emittente Telesveva sarà trasmessa oltre che sui social anche sul canale 17 del digitale terrestre. Acquisiti, infatti, i diritti per il match. Dunque a partire dalle 14.30 la gara sarà visibile sia in TV che sui canali social di Telesveva, facebook e youtube oltre che, attraverso i link dedicati, sulla pagina ufficiale della Fidelis Andria.

Il match sarà prodotto dall’emittente andriese con diverse telecamere, bordo campo e tante novità per assicurare ai tifosi biancazzurri e biancorossi di vivere da vicino una gara così importante e da non perdere.