Si sono radunati davanti alla sede dell’ASL BT in via Fornaci ad Andria un centinaio di Operatori Socio Sanitari aderenti all’USPII che da questa mattina non hanno più un contratto con l’Azienda sanitaria locale perché scaduto. La vicenda, di cui ci siamo già occupati diverse volte e che ha provocato anche molte proteste nei giorni scorsi, è piuttosto complessa.

Dal sindacato chiedono alla ASL un cambio di idea su questa vicenda. Un cambio di rotta che, tuttavia, è impossibile per il Direttore Generale Alessandro Delle Donne che spiega nel dettaglio il motivo.

Nessun problema, come spiega lo stesso Direttore Generale dell’ASL BT, per la continuità assistenziale visto che l’azienda sanitaria si è già mossa sin da agosto scorso per evitare di farsi trovare impreparata al termine naturale dei contratti sottoscritti con gli OSS.

Il servizo completo con le voci della protesta e del Direttore Generale su News24.City.