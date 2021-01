«Sono 447 i contagi attivi in città». Ad affermarlo è nel consueto messaggio notturno il sindaco della città di Andria Giovanna Bruno.

«Proprio a causa del Covid – continua la Bruno – i dirigenti scolastici della rete CISA hanno comunicato un nuovo slittamento dell’avvio del servizio della mensa scolastica al 15 febbraio. A inizio anno vi avevo parlato di alcuni lavori messi a bando da ARCA Puglia per quanto riguarda la riqualificazione di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica tra via Gravina, via Giovinazzo e via Bitonto. Ebbene, da qualche giorno sono stati messi a bando altrettanti lavori su altri 14 alloggi tra via Alberobello, via Ruvo Di Puglia e via Terlizzi. Concludo con alcune precisazioni riguardo la strada provinciale Andria-Canosa e del tratto che riguarda l’accesso a Montegrosso. Stiamo cercando di portare avanti una collaborazione proficua e costruttiva, sempre nell’ottica di risolvere i problemi nel minor tempo possibile e con il minor disagio possibile».