Una ciclista ferita in uno scontro con un furgone. È accaduto stamattina intorno alle ore 8:45 in Via Martiri di Belfiore all’intersezione con Via Custoza. La donna, 36enne è stata soccorsa e trasportata, in codice giallo e tramite un’autoambulanza del 118, presso il Pronto soccorso dell’ospedale “L. Bonomo”, avendo riportato probabili lesioni ad una gamba.

Pare che la ciclista circolasse in senso vietato ma l’accertamento dei fatti e della dinamica dell’incidente è al vaglio degli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale intervenuti per i rilievi.