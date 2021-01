L’Istituto Comprensivo Statale “Mariano – Fermi” di Andria ha attivato il servizio di supporto psicologico alla comunità scolastica, a cura del dott. Dario Sgarra, finalizzato a rispondere a disagi e difficoltà scolastiche correlate all’emergenza COVID-19. Il motivo è legato all’emergenza in corso, e ai rischi connessi all’isolamento, come evidenzia il dirigente dell’Istituto Roberto Crescini «più settimane in Dad passano, più i ragazzi diventano dipendenti dalla tecnologia che usano; ci sono già casi drammatici di dipendenza da social e internet, fino al ricovero ospedaliero. Bisogna restituire ai più giovani la dimensione concreta, far riprendere la sensorialità, i quaderni, il lavoro di gruppo».

Gli obiettivi specifici sono inseriti in percorsi di prevenzione, promozione e intervento volti a stimolare l’educazione relazione e all’affettività, la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, stimolare la formazione del personale scolastico su tematiche relative alla comunicazione e l’ascolto attivo, interventi rivolti agli alunni finalizzati all’orientamento e prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica.

Il progetto “Benessere a scuola” costruito su 40 ore di intervento prevede le seguenti azioni:

– Costruzione di uno spazio di ascolto attivo di 2 ore settimanali finalizzato al fronteggiamento di specifiche problematiche scolastiche e alla costruzione di soluzioni attive di intervento volte alla prevenzione del benessere e sostegno psicologico e alla risoluzione dei problemi. Tale spazio rivolto a famiglie, alunni e docenti prevede un complessivo di 20 ore.

– Laboratori esperienziali di intervento sulle classi finalizzati alla promozione del benessere all’interno della comunità scolastica per 10 ore.

– Formazione del personale ATA su tematiche legate al front-office, alla comunicazione e ascolto attivo per 4 ore di intervento.

– Formazione del personale docente su tematiche riguardanti la gestione della classe, stili educativi e di apprendimento, la gestione dello stress lavoro-correlato in ambito scolastico. La formazione è costruita su 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno per 6 ore di formazione totali.

«I docenti si lamentano che gli alunni in dad diventano apatici – segnala il Dirigente – stare per settimane davanti ad uno schermo provoca mancanza di curiosità con conseguente assenza dei desideri. E in questo i genitori possono stringere un’alleanza con la scuola se fanno emergere le criticità che i figli hanno vissuto in isolamento».