Quinta designazione in questa stagione di Serie A, la numero 14 complessivamente in carriera nel massimo campionato calcistico italiano. Nuova designazione ed altra sfida stimolante per l’assistente di gara andriese Francesco Fiore che mercoledì 6 gennaio 2021 sarà impegnato nel match tra Lazio e Fiorentina, in programma alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita è valida per la 16^ giornata di Serie A. Un inizio d’anno di prestigio per il talentuoso assistente di gara federiciano.