“Oggi non è una domenica qualsiasi. Oggi è la giornata in cui l’attesa e la trepidazione hanno trovato compimento. Attonita e a doverosa distanza, ho visto arrivare le prime dosi del vaccino contro il covid nella sede del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bat, in viale Trentino, nella nostra Città”. Scrive così, in una nota, il Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

“In tutta Europa oggi si è avviata la campagna di vaccinazione, con ditribuzione delle dosi secondo i protocolli stabiliti. Nella notte e alle prime luci di oggi, 27 dicembre, le consegne.

Ad Andria le prime somministrazioni sono state fatte al dott. Riccardo Matera (instancabile Direrttore dipartimento di Prevenzione), alla dott.ssa Menolascina (dirigente medico SISP Andria) e al dott. Danny Sivo (Coordinatore Medici del lavoro).

Quanto lavoro per giungere a questo giorno. Tempi di ricerca e di sperimentazione contratti al massimo, per tentare di vincere la lotta contro il tempo, contro un male subdolo che continua a mietere vittime e a seminare terrore.

Il mio personale GRAZIE a chi si spende ogni giorno senza sosta, senza cedere alle provocazioni e agli attacchi ingiustificati, senza alimentare polemiche inutili che di certo non salvano vite.

Grazie a chi è realmente sul campo ogni momento, dal primissimo momento, da quando questa guerra sanitaria è scoppiata.

Questo è il miglior regalo di Natale che potessimo avere. La guerra al virus prosegue ma adesso abbiamo un’arma in più. Buon V-Day, Andria!”.