Al mattino del giorno di Natale il gruppo consiliare di Futura, Mirko Malcangi, Michele Bartoli e Vincenzo Montrone, assieme all’assessore allo Sviluppo Economico Cesare Troia, hanno consegnato alla Dottoressa Teresa Saccotelli e alla Dottoressa Andreina Bruno della Direzione Sanitaria dell’Ospedale “Bonomo” di Andria, come segno di ringraziamento per il lavoro svolto, dei panettoni per gli operatori sanitari duramente impegnati in questo periodo di emergenza.