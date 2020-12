«Quando ieri mattina ci siamo svegliati probabilmente non abbiamo notato nulla di diverso ma la città nella notte precedente ha ricevuto le cure dei suoi figli agricoltori. Come testimoniato durante la diretta, una rappresentanza del mondo agricolo del nostro territorio ha attraversato le vie della città a bordo dei propri trattori per l’igienizzazione. L’Amministrazione ha sostenuto l’iniziativa attraverso l’acquisto dei prodotti certificati utili all’operazione». Scrive così, in una nota, il Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Questo è stato l’ennesimo esempio di amministrazione condivisa: pubblico e privato hanno collaborato per poter dare un segnale di unità durante la battaglia che portiamo avanti da ormai un anno. Io ero presente in Piazza Catuma e ho avuto modo di testare sulla mia pelle il freddo con cui stavano per confrontarsi i nostri agricoltori perciò lasciatemelo dire: GRAZIE. Grazie ad ognuno di voi, grazie a Confragricoltura, Cia, Comitato Liberi Agricoltori Andriesi, Imav. Grazie alla farmacia agricola Del Giudice che ha donato le tute e i dispositivi di sicurezza per gli operatori. Grazie ai distributori di gasolio agricolo Bafunno, Del Giudice e Leonetti che hanno messo a disposizione il carburante per quest’operazione.