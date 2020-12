“Non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Osate cambiare, cercate nuove strade” [L’attimo Fuggente]

Un Natale diverso, un Natale ricco di paure ed agitazioni, un Natale variopinto di emozioni contrastanti. L’associazione Sociale e Culturale IDEAZIONE non si ferma e si mette in moto per strappare un sorriso a chi, della situazione pandemica, ne sta risentendo più di chiunque altro.

“Acquista una calza solidale”, un progetto in cui sarà possibile acquistare calze dolci e/o salate, per grandi e piccini, il cui ricavato sarà devoluto a “Casa Accoglienza Santa Maria Goretti” per l’acquisto di prodotti di prima necessità per neonati e bambini. Tanta partnership ha sposato questo progetto entusiasta e pronta a scendere in campo ed #esserci per Andria e per gli Andriesi. È possibile scegliere tra 4 tipologie di calze ciascuna al costo di € 10: bimba dolce, bimbo dolce, adulto dolce e adulto salato. Tutte le calze contengono prodotti di prima qualità, nonché una mascherina filtrante e lavabile.

Come acquistare?

1. Prenotando o contattando il numero della segreteria dell’Associazione Ideazione al 370 371 6711;

2. Tramite l’App Winelivery per l’acquisto solo di calza salata: basta scaricare l’App, ordinare e al momento del pagamento inserire il codice sconto IDEAZIONE (tutto maiuscolo) per avere uno sconto di € 10.

3. Tramite i punti vendita aderenti, ossia:

* GARAGE23 – Via vecchia Barletta, 251 garage23.it

* RAGNO D’ORO – Corso Cavour, 184

* FARMACIA SURIANO- Via Trani, 3U Farmacia Suriano dr Di Molfetta Francesco

* IGIENEPIÙ di Stasi Riccardo – Via Asiago, 37 Igienepiù

* OTTICA ATTIMONELLI- Via Regina Margherita, 56 Ottica Walter Attimonelli

* BIANCHERIA ABBIGLIAMENTO MARE di Vincenzo Leonetti – Via Regina Margherita, 28 Tommy Leonetti Vincenzo Leonetti

* MACELLERIA GIANNELLI di Riccardo Tedesco e Gianelli Francesco SNC P.zza – Caduti sul lavoro, 2

* MACELLERIA MEMEO, Milite Ignoto. Macelleria Memeo

* CASEIFICIO ALTA GASTRONOMIA di Sergio lilana * Via Napoli, 3 Liliana Sergio Caseificio e alta gastronomia di Sergio Liliana

Per informazioni potete contattare i canali social ufficiali dell’Associazione Sociale e Culturale IDEAZIONE, Instagram e Facebook oppure potete contattare il numero della segreteria 370 371 67 11.