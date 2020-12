Ancora un grave incidente stradale alle porte della città. È accaduto oggi intorno alle ore 13:45 su Via Canosa. Un’autovettura Fiat Punto, condotta da un ventitreenne andriese, per cause ancora in corso di accertamento a cura degli Agenti del Nucleo di Pronto intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale intervenuti per i rilievi, è fuoriuscita di strada, è finita nel canale laterale di scolo delle acque meteoriche, si è letteralmente schiantata contro il tronco di un albero e si è sollevata restando in posizione verticale con la parte anteriore poggiata al suolo.

Una scena drammatica presentatasi ai soccorritori tra i quali anche una volante del locale Commissariato di P.S., in transito casualmente sulla zona. Il conducente dell’auto coinvolta, rimasto seriamente ferito, è stato aiutato ad uscire dall’abitacolo e poi è stato soccorso dai sanitari del SET 118 nel frattempo sopraggiunti a bordo di autoambulanza, che ha trasportato l’infortunato presso il Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Andria in codice rosso. Non è stata ancora determinata la prognosi per le lesioni riportate perché sono ancora in corso gli accertamenti diagnostici.

Il veicolo è stato rimosso e recuperato tramite carro attrezzi e trasportato in depositaria a disposizione degli agenti della Polizia Locale intervenuti, in attesa di esiti investigativi sulla dinamica dell’incidente stradale.

Dal Comando della Polizia Locale viene ribadito l’invito ad usare la massima prudenza ed a limitare la velocità in ambito urbano stante anche l’elevato numero di veicoli e persone in circolazione in questi giorni prefestivi.