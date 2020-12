Una Fidelis con qualche defezione ma anche con la consapevolezza dei propri mezzi dopo due ottime prestazioni confezionate alla ripresa del campionato con Aversa e Casarano. Sarà questo il tema che si poterà dietro la sfida a Fasano per i biancazzurri di Luigi Panarelli che si dice fiducioso ma comunque molto guardingo per una delle gare più complicate da affrontare in questo momento ed a soli due giorni dall’intenso match contro i salentini.

Difficile vedere in campo Lacassia e Paparusso per cui ci vorrà ancora del tempo per il completo recupero ma sarà comunque una Fidelis battagliera quella che dovrà affrontare la trasferta pre natalizia di Fasano. Padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta a Portici e dall’esonero di Raimondo Catalano. Al suo posto il tecnico della Juniores Vito Costantini, già allenatore della Juniores. Una difficoltà in più nel preparare il match.

La gara sarà come al solito in diretta sui canali facebook e youtube della Fidelis con inizio alle 14,20 e grazie alla produzione di Telesveva.

L’intervista completa su News24.City.