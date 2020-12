Come si ricorderà, nel pomeriggio del 14 dicembre due persone di cittadinanza rumena entrarono in una gioielleria del centro e, approfittando della distrazione della titolare, riuscirono a sfilare ed occultare gioielli per 3000 euro. Il pronto intervento dei poliziotti di una Volante consentì di bloccare i due evitando «di asportarmi – si legge in una lettera di ringraziamento inviata al Sindaco Bruno – altri preziosi che, man mano, esponevo loro, ignara del fatto che stessero rubando in casa mia».

Quasi due settimane dopo la titolare della gioielleria ha scritto una lettera per ringraziare la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Locale ed il Sindaco per quanto avvenuto e augurare Buon Natale al Prefetto e al Questore della Bat, al Dirigente della Polizia di Stato e, appunto, al Primo Cittadino, avv. Giovanna Bruno.