«Girando per Andria tutti si saranno accorti dei molti semafori spenti. I semafori nella gestione di una città sono una piccola cosa, eppure di grande importanza. Un semaforo funzionante rende le strade più sicure, riduce la percezione di degrado che un cittadino ha della sua città, in sostanza, aumenta di un pochino la qualità della vita». Scrive così, in una nota, l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno.

«Per questo motivo ho chiesto all’Ufficio Mobilità e alla Polizia Municipale una ricognizione generale sullo stato dei semafori in città, ricognizione che con puntualità mi è stata fornita, e ringrazio per questo.

Sono contento di annunciare che 3 interventi di ripristino sono già stati eseguiti e gli impianti sono attualmente funzionanti: il semaforo fra viale Goito e via Garibaldi, il semaforo fra viale Ausonia e via Lotti, quello fra viale Nenni e via SS. Salvatore.

Altri 4 impianti invece sono stati soppressi per esigenze di circolazione, dunque seppur presenti e spenti, non vanno resi funzionali. Parliamo dei semafori fra piazza Imbriani e via Regina Margherita; c.so Cavour e viale Roma; viale V. Giulia, via G. Italia e via Barletta; viale Puglia e via S. M. dei Miracoli.

Sono infine un po’ meno contento di segnalare che 2 impianti presentano inconvenienti più seri, che necessitano di interventi più lunghi. Bisognerà preventivarne il costo, perchè interessano scavi di sede stradale in prossimità dell’incrocio. Bisogna risistemare i cavi interrati ormai tranciati e ci sono lanterne e centraline da riparare o da sostituire. Si tratta degli impianti fra via P. Nenni e via Castel del Monte, e fra via Barletta e viale Orazio.

È noto a tutti lo stato disastroso delle casse comunali, stato che non ci permette di prevedere con serenità neanche le spese più cogenti. Eppure un modo lo troveremo. Se si tratta di cercare un equilibrio fra tutte le esigenze inderogabili della città, faremo gli equilibristi».