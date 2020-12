E’ davvero quasi tutto pronto per i nuovi bandi del servizio civile sia ordinario che attraverso il programma Garanzia Giovani. Le Misericordie di Puglia, dopo un gran lavoro dell’ufficio servizio civile nazionale e regionale, avranno a disposizione oltre 307 nuovi volontari. Sono 251 con bando ordinario e 56 con bando “garanzia giovani”. Per la Misericordia di Andria e la sede distaccata di Montegrosso, invece, saranno nel complesso 74. Sono tantissimi i progetti approvati praticamente in ogni parte della Puglia con tante sedi impegnate.

«Ed allora non farti trovare impreparato – ci spiegano dalla Federazione delle Misericordie di Puglia – in attesa dell’uscita Bando 2020, la domanda di partecipazione potrà essere presentata solo online con credenziali SPID. I giovani tra i 18 e i 28 anni che vorranno presentare domanda dovranno infatti utilizzare SPID per accedere alla piattaforma on-line DOL, lanciata lo scorso anno per consentire una candidatura al bando più veloce, semplice e trasparente. È importante, quindi, che tutti i giovani interessati al servizio civile universale che non hanno ancora SPID si attivino sin da subito per acquisire la propria identità digitale, così da essere già pronti quando sarà pubblicato il bando. Se ancora non hai SPID, sfrutta questi giorni per attivarlo: così potrai essere pronto a presentare la tua domanda di partecipazione non appena uscirà il Bando».