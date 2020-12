E’ apparso come i monoliti rinvenuti in diverse aree del mondo. Ma purtroppo non non si tratta di un monolite, bensì di un vecchio frigorifero abbandonato in aperta campagna, precisamente in via Vecchia Spinazzola, contrada San Nicola, a pochi chilometri dall’abitato di Andria.

Continua senza sosta, anche in questo complicato periodo, l’abbandono incontrastato dei rifiuti nelle campagne andriesi. E non è tutto, infatti dopo il primo ritrovamento basta percorrere altri 4 km per trovare un altro frigorifero, abbandonato tra le sterpaglie.

Una piaga, quella dell’abbandono dei rifiuti, che resta impunità a causa dell’inciviltà di alcuni cittadini che preferiscono recarsi in aperta campagna per deturpare il nostro straordinario territorio invece di effettuare una semplice chiamata all’Isola Ecologica.