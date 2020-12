Colti in flagranza di reato. Sono stati arrestati e condotti in carcere un uomo ed una donna, entrambi di nazionalità romena, accusati di furto aggravato in concorso ai danni di una gioielleria situata nel centro di Andria. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio.

In particolare la Polizia di Stato, allertata da alcuni passanti sulla presenza di una coppia che si aggirava con sospetto attorno all’attività, una volta giunta sul posto ha trovato gli arrestati mentre visionavano alcuni preziosi nella gioielleria. Al momento dell’identificazione, mentre la donna cercava di estrarre il documento d’identità, dalla borsa sono caduti sul pavimento alcuni oggetti preziosi. Si trattava di merce che riportava la griffe della gioielleria: una collana in oro giallo, un bracciale in oro giallo ed un bracciale oro bianco e giallo, il tutto dal valore complessivo di circa 3 mila euro. Inutile il tentativo di disfarsene riponendo tutto sul banco.

I preziosi sono stati restituiti al titolare della gioielleria, ignaro di quanto stesse accadendo. Per la coppia si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Trani.