Un genio musicale tutto andriese rimasto a lungo, immeritatamente, nel dimenticatoio. Ha prodotto oltre 150 composizioni, tra messe, litanie e canti popolari: opere uniche per bellezza, in grado di legare attraverso le note fede, cultura e spiritualità. Parliamo di Monsignor Antonio De Fidio, sacerdote e musicista nato ad Andria, e a lungo vissuto all’ombra della Cattedrale, come organista, scomparso nella metà del secolo scorso. Parte della sua grande eredità musicale adesso è stata raccolta in un unico CD: un’idea del Rotary Club “Castelli Svevi” che ha voluto riaccendere i riflettori su uno dei figli più illustri della città.

Un tributo di riconoscenza alla figura di Monsignor De Fidio e alla sua splendida produzione musicale, da recuperare e consegnare alle future generazioni.

L’iniziativa è parte di un più ampio progetto seguito sempre dal Rotary Club “Castelli Svevi” che coinvolge il quartiere di San Valentino.

Una copia del CD con le musiche del sacerdote-compositore è stata consegnata, ieri sera, nelle mani di Monsignor Luigi Mansi: il dono del Rotary Club al Vescovo di Andria e a tutta la città, che riscopre, grazie questa iniziativa, uno dei suoi artisti più celebri ma spesso dimenticati.

