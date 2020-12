Un grave incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 8 sulla SP 231 nel territorio di Andria, a 500 metri dallo svincolo per la tangenziale.

Un’auto, per cause ancora in fase d’accertamento, si è ribaltata sulla careggiata provocando il ferimento del conducente, un ragazzo 25enne. Il giovane è stato trasportato in codice rosso con politrauma all’ospedale “Bonomo”. Non è in pericolo di vita.

Sul posto equipe sanitarie del 118 e Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria. Si valuta la dinamica, probabile il coinvolgimento di un’altra vettura.