Come da tradizione l’8 dicembre il C.A.L.C.I.T. di Andria, da oltre 30 anni, celebra la Giornata del Malato Oncologico con una SS.Messa in Cattedrale alle ore 11.30, officiata da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Sars-Cov2 non sarà possibile effettuare la tradizionale cerimonia esterna con la deposizione dei fiori alla statua della Madonna in piazza Duomo ed il volo delle colombe, ma è previsto un momento di omaggio all’interno della Chiesa. Sempre a causa delle limitazioni imposte per la pandemia l’accesso sarà consentito al numero di fedeli previsto dalle disposizioni e nel pieno rispetto delle norme in vigore.

Per questa ragione sarà possibile seguire la diretta della funzione religiosa sui canali social del Calcit grazie alla preziosa collaborazione con le emittenti Telesveva e News24.City su cui sarà possibile seguire la celebrazione. Sul canale 17 di Telesveva, alle 20,30 dell’8 dicembre, invece, sarà possibile seguire la differita della celebrazione.