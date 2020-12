Dall’appello attraverso una campagna social molto seguita, alla realtà: il territorio andriese potrà nei prossimi giorni contare su 30 nuovi volontari della Misericordia di Andria al servizio della comunità in questo periodo di grande emergenza sanitaria e sociale. “Gente al servizio della gente” era stato lo slogan lanciato in tutta Italia dai colori giallociano. Appello che ha visto subito una reazione importante dei cittadini in tutta la nazione ed in particolare in Puglia. In tanti si sono rivolti alle oltre 30 sedi attive di Misericordia per chiedere informazioni o lasciare le proprie adesioni.

Ad Andria sono stati 30 i cittadini di ogni età e di ogni professione che hanno scelto di mettersi in gioco avviando il loro percorso di accesso alle attività quotidiane della Misericordia. Il via libera a stretto giro del Magistrato della Confraternita, è subito iniziato il percorso di formazione che porterà al servizio della comunità 30 nuovi volontari. «Dall’invio delle richieste all’inizio del percorso di formazione – ci spiega Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria – non ci sono stati abbandoni. Sostanzialmente tutti quelli che hanno deciso di inviare la propria candidatura hanno deciso di proseguire con l’associazione. E’ un bellissimo risultato che ci riempie d’orgoglio e che ci permetterà di assicurare tanti altri servizi in un momento così delicato. Sono molteplici le novità che stanno interessando la nostra realtà e che stiamo man mano presentando alla comunità. Ma sono davvero tante le richieste di aiuto. Noi ce la stiamo mettendo tutta e con 30 nuovi volontari che si aggiungono ai circa 100 già impegnati quotidianamente – ha concluso Angela Vurchio – potremo fare ancora di più».

Negli ultimi giorni della settimana è partito il corso di formazione per i nuovi volontari. Un percorso piuttosto articolato che permetterà di assicurare una buona preparazione per affrontare alcune tipologie di servizi dell’associazione.