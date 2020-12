«Da oggi la Puglia è zona gialla. Lo ha stabilito il Ministro della Sanità Roberto Speranza, con la firma apposta alla sua ordinanza il 4 dicembre scorso. Questo significa che da oggi sono concessi gli spostamenti tra Comuni, è consentita l’apertura di attività commerciali fino alle 21, i ristoranti sono aperti a pranzo (con limiti di numero e distanziamento) e altro ancora. Questo significa, però, che la pandemia non è terminata!».

Così su Facebook il sindaco di Andria Giovanna Bruno torna a parlare della decisione del governo.

«Questo provvedimento lascia noi sindaci della BAT e di altre aree pugliesi parecchio interdetti, visto che le nostre aree sono ancora ad alto rischio. Il pericolo non è superato e molto è rimesso al nostro senso di responsabilità, di rispetto delle regole e di elevato buon senso e attenzione per noi e per gli altri. Ma non basta, ovviamente! Come dico a tanti che mi chiedono di “chiudere tutto”: lo avrei fatto dal primo momento e lo farei eccome, se ne avessi potestà. Non c’è una sola vita che può essere messa a rischio, non c’è da permettersi che il sistema sanitario collassi. Ci dicono che dovremmo aver raggiunto il picco dei contagi; ci dicono che nei prossimi giorni dovremmo iniziare a vedere riduzione più sensibile nella curva dei positivi. Ci dicono tanto e tanto altro. E noi sindaci dobbiamo barcamenarci tra DPCM, ordinanze ministeriali, direttive regionali, indicazioni prefettizie, valutazioni locali. Nella serata di ieri il Presidente Emiliano ci ha convocato in videochat per fare un approfondimento sulla questione, per valutare una linea condivisa e per essere pronti a fare scelte più restrittive sulla base dei numeri che le prefetture ci inoltreranno. Al confronto hanno partecipato anche l’assessore regionale, il Presidente Anci Puglia, i sindaci delle aree pugliesi più a rischio e dei rispettivi presidenti di Provincia, il direttore del Dipartimento Regionale della promozione della Salute e altri ancora. Non si arresta il nostro lavoro di approfondimento e di scambio informazioni, per poter poi eventualmente giungere a nuove determinazioni. Nel frattempo rinnovo l’invito alla prudenza, alla collaborazione. Ne avremo solo da guadagnare. Tutti. In questa giornata, festa di San Nicola, il mio ringraziamento a tutti i volontari di qualsivoglia settore. Ieri ricorreva la giornata internazionale del volontariato. L’opera di tanti uomini e donne, ragazzi e ragazze che con dedizione e passione si dedicano gratuitamente agli altri, costituisce un patrimonio immenso per la nostra Città e per il nostro Paese. Ancor più in questo tempo di pandemia, la presenza fattiva e silenziosa di tanti angeli, prende il sopravvento sulle sterili polemiche e sullo spirito disfattista di chi preferisce all’azione la critica, alla collaborazione l’egoismo.

Grazie, volontari di oggi e di sempre».