«Questa mattina ho raggiunto i volontari di Fareambiente in Via Porta Pia per recuperare l’attività di piantumazione, prevista per la scorsa settimana, in occasione della Festa dell’Albero. Ho dato il mio piccolo contributo e ho ribadito la volontà di questa amministrazione di puntare fortemente sulla tutela ambientale». E’ quanto scrive in una nota il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno.